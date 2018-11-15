У Порошенка відповіли Путіну на заяву про зміну влади в Україні

Заяви президента Росії Володимира Путіна щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі за влади Президента Петра Порошенка є явним прикладом його втручання у виборчий процес в Україні.

Про це написав реченик Президента України Святослав Цеголко.

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Зазначимо, 15 листопада Путін заявив, що не можна розраховувати на мирне вирішення питань на Донбасі за нинішньої влади в Україні.

За словами прес-секретаря Порошенка, ця заява є прямим втручанням у виборчий процес в Україні, попри те, що виборча кампанія ще не розпочалася.

Очевидною є неприязнь Путіна до Порошенка як державного діяча, який зірвав плани Кремля із повернення України під контроль Російської імперії,

– написав Цеголко.

Він наголосив, що Порошенко виступає за за політико-дипломатичне врегулювання, але не погодиться на мир на умовах Росії.