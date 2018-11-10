У Порошенка зреагували на інформацію про виведення через його банк грошей Януковича

В Адміністрації президента прокоментували інформацію про виведення мільярдів гривень екс-президента Віктора Януковича через "Міжнародний інвестиційний банк", контрольний пакет акцій якого належить Петрові Порошенку.

Про це повідомляє УНІАН.

24 канал повідомляв, що журналісти програми "Схеми" з'ясували, що майже 2 мільярди гривень, які лежали в банку ВБР сина екс-президента Януковича, вивели через Міжнародний інвестиційний банк чинного президента Порошенка.

Читайте також: Луценко розповів, за яких умов конфіскують майно Януковича

Так, у коментарі АПУ розповідається про успіхи Генпрокуратури щодо повернення до державного бюджету грошей Януковича, що нібито свідчить" про послідовний курс влади на повернення до бюджету всіх державних ресурсів, незаконно привласнених Януковичем та іншими топ-особами його режиму".

Проте в АПУ поскупилися на коментарі щодо самого питання виведення грошей Януковича.

Прес-служба АПУ не має прав коментувати конкретні кримінальні справи, як, до речі, і операційну діяльність комерційних банків. Важливо, що усі рішення приймаються в межах закону із дотриманням норм кримінально-процесуального законодавства. Остаточні ухвали залишаються за судами і є обов'язковими до виконання як державними, так і приватними структурами,

– мовиться у повідомлені.

У свою чергу у прес-службі "Міжнародного інвестиційного банку" докладніше роз’яснили ситуацію. Там зазначили, що згадані у розслідувані "Схем" фізичні особи, через рахунки яких виводилися гроші, відкривали їх на загальних для всіх клієнтів умовах.

Такі умови є публічними. АТ "МІБ" не мало законних підстав для відмови у відкритті рахунків вищезазначеним особам,

– мовиться у повідомленні.

Там також зазначили, що після зарахування грошей на рахунки цих осіб працівники банку проінформували Держфінмоніторинг про фінансові операції клієнтів, що містять ознаки, передбачені законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". У банку повідомили, що ці гроші були заблоковані на рахунках.

"Виконуючи ухвали суду про скасування арешту коштів, АТ "МІБ" не мало права ставити під сумнів законність судових рішень та перешкоджати клієнтам у подальшому розпоряджатися власними коштами, які визнані судом, як законно набуті. На сьогодні на рахунках в банку арештовано понад 200 мільйонів гривень, подальша доля яких має вирішуватися правоохоронними та судовими органами", – повідомили "МІБ".