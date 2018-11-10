16:04
10 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський шпіонаж. "Подарунок" ветеранам
      Вєсті Кремля
      21:37, 9 листопада
      Вєсті.UA. Модняча Луценко. Злиття Бойка з Рабіновичем
      Вєсті.UA
      20:04, 9 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      У Порошенка зреагували на інформацію про виведення через його банк грошей Януковича

      1134 Читать новость на русском
      У Порошенка зреагували на інформацію про виведення через його банк грошей Януковича
      У Порошенка зреагували на інформацію про виведення через його банк грошей Януковича / Схеми

      В Адміністрації президента прокоментували інформацію про виведення мільярдів гривень екс-президента Віктора Януковича через "Міжнародний інвестиційний банк", контрольний пакет акцій якого належить Петрові Порошенку.

      Про це повідомляє УНІАН.

      24 канал повідомляв, що журналісти програми "Схеми" з'ясували, що майже 2 мільярди гривень, які лежали в банку ВБР сина екс-президента Януковича, вивели через Міжнародний інвестиційний банк чинного президента Порошенка.

      Читайте також: Луценко розповів, за яких умов конфіскують майно Януковича

      Так, у коментарі АПУ розповідається про успіхи Генпрокуратури щодо повернення до державного бюджету грошей Януковича, що нібито свідчить" про послідовний курс влади на повернення до бюджету всіх державних ресурсів, незаконно привласнених Януковичем та іншими топ-особами його режиму".

      Проте в АПУ поскупилися на коментарі щодо самого питання виведення грошей Януковича.

      Прес-служба АПУ не має прав коментувати конкретні кримінальні справи, як, до речі, і операційну діяльність комерційних банків. Важливо, що усі рішення приймаються в межах закону із дотриманням норм кримінально-процесуального законодавства. Остаточні ухвали залишаються за судами і є обов'язковими до виконання як державними, так і приватними структурами,
      – мовиться у повідомлені.

      У свою чергу у прес-службі "Міжнародного інвестиційного банку" докладніше роз’яснили ситуацію. Там зазначили, що згадані у розслідувані "Схем" фізичні особи, через рахунки яких виводилися гроші, відкривали їх на загальних для всіх клієнтів умовах.

      Такі умови є публічними. АТ "МІБ" не мало законних підстав для відмови у відкритті рахунків вищезазначеним особам,
      – мовиться у повідомленні.

      Там також зазначили, що після зарахування грошей на рахунки цих осіб працівники банку проінформували Держфінмоніторинг про фінансові операції клієнтів, що містять ознаки, передбачені законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". У банку повідомили, що ці гроші були заблоковані на рахунках.

      "Виконуючи ухвали суду про скасування арешту коштів, АТ "МІБ" не мало права ставити під сумнів законність судових рішень та перешкоджати клієнтам у подальшому розпоряджатися власними коштами, які визнані судом, як законно набуті. На сьогодні на рахунках в банку арештовано понад 200 мільйонів гривень, подальша доля яких має вирішуватися правоохоронними та судовими органами", – повідомили "МІБ".

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Віктор Янукович Банки Гроші Розслідування Корупція Олександр Янукович
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Поради психолога: зміни своє життя на краще – не роби, чого не хочеш!
      сьогодні , 16:00 Поради психолога: зміни своє життя на краще – не роби, чого не хочеш!
      Блог Медіа
      Окупанти готують масштабні теракти у день псевдовиборів
      сьогодні , 12:35 Окупанти готують масштабні теракти у день псевдовиборів
      Дмитро Снєгирьов
      Тест-драйв нового BMW Х5: вперше в Україні
      5 листопада , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: вперше в Україні
      ВИЧ-СПИД: выгодный кому-то миф или реальная угроза?
      сьогодні , 12:01 ВИЧ-СПИД: выгодный кому-то миф или реальная угроза?
      Леонід Петров
      Луганск сегодня: даже в "праздник" сказать нечего
      сьогодні , 08:40 Луганск сегодня: даже в "праздник" сказать нечего
      Ольга Черненко
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Партія регіонів не буде голосувати ні за які акти щодо змін до Конституції, — Чечетов
       14 лютого 2014 , 13:01 8
      Сили АТО знову зазнали втрат
       30 липня 2016 , 13:09 6
      Бренд DS у Парижі: ефектний концепт-кар та преміум-кросовери
       2 жовтня , 18:18
      BMW 3 Серії та інші баварці, з якими можна поговорити
       3 жовтня , 14:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук