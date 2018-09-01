У Путіна пригрозили зростанням напруги на Донбасі після вбивства Захарченка

Ввечері 31 серпня внаслідок вибуху в центрі окупованого Донецька був вбитий один з ватажків проросійських бойовиків Олександр Захарченко. У МЗС Росії поспішно звинуватили у його вбивстві Україну, а президент Росії Володимир Путін одним з першим висловив співчуття.

Ввечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля кафе "Сєпар" прогримів вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

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Внаслідок вибуху був поранений "міністр фінансів" так званої "ДНР" Олександр Тімофєєв з позивним "Ташкент". За останніми даними, загинуло двоє осіб, ще 11 – зазнали поранень.

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У силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху.

Водночас у СБУ підтвердили, що володіють інформацією про загибель Захарченка, а в мережі з’явилось відео, зняте незадовго після вибуху в центрі Донецька.

Що цікаво, майже одразу після вибуху з’явилась реакція МЗС Росії на резонансну смерть ватажка донецьких окупантів – у Лаврова звісно, що звинуватили у вбивстві Захарченка Київ.

Слова співчуття з приводу загибелі Захарченка почали писати російські політики і висловив навіть президент Росії Володимир Путін.

1 вересня речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав вбивство Захарченка провокацією і пригрозив, що це призведе до загострення ситуації на Донбасі.

Загибель Захарченка, безумовно, веде до зростання напруженості в регіоні, що само по собі, звичайно, не сприяє формуванню умов для виходу хоча б на перспективи початку реалізації Мінських домовленостей… Безумовно, це провокація, яка має дуже негативні наслідки, в цілому, для атмосфери в регіоні,

– заявив Пєсков журналістам у суботу, пише "Интерфакс".

Майже одразу після вбивства Захарченка йому знайшли заміну. Новим так званим "главою республіки" став Дмитро Трапезніков, який свого часу був менеджером ФК "Шахтар".