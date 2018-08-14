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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У "реабілітаційному центрі" під Києвом силою утримували людей: відео

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Під Києвом виявили "реабілітаційний центр", у якому силоміць утримували людей. До того ж, поряд з нарко- та алкозалежними, начебто, виявили і цілком здорових: двох 14-річних дівчат і 80-річну жінку. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Перевірку влаштували напередодні, 13 серпня, і роботу "центру" мали припинити – але там і досі є люди.

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Приміщення "центру" – у недобудованому будинку без жодних вивісок чи вказівників. Однак саме тут, кажуть представники уповноваженого з прав людини, силоміць утримують людей.

За словами директора установи, тут перебуває 21 дієздатна особа з наркотичною та алкогольною залежностями та з розладами психіки. Під час конфіденційного спілкування 12 пацієнтів повідомили про бажання залишити заклад. Також вони розповіли, що потрапили до "центру" проти волі, більшість з них помістили сюди за ініціативою родичів. Втім, немає жодних рішень судових органів, медичних закладів і згоди самих осіб на утримання їх тут,
– написала Людмила Денісова.

За даними офісу уповноваженого з прав людини, дехто з пацієнтів поскаржилися правозахисникам на те, що їх утримують силою, а ще – змушують вживати психотропні ліки.


Так виглядає "реабілітаційний центр" зовні

До слова, "центр" не має ліцензії на медичні послуги. Тож 13 серпня у заклад навідалася поліція, але нікого із персоналу не затримували. "Осіб, які перебували в цьому будинку, забрали родичі. У нас більше буде питань щодо того, якими препаратами працівники проводили процедури", – повідомив речник Національної поліції Київщини Микола Жукович.


А ось це знайшли правоохоронці всередині

Активісти говорять – таких центрів багато. Адже на законодавчому рівні лікування "залежних" у державі взагалі не врегульоване.

Найголовніше, з чим ми боремося – відсутність у країні можливості надавати кваліфіковану допомогу наркозалежним людям. Є безліч центрів реабілітації, які працюють частково легально, частково напівлегально. Хтось дійсно надає надійну допомогу, а хтось чинить речі, які поза будь-якими рамками чинного законодавства,
– пояснив член Всеукраїнського руху протидії наркоманії та наркокорупції Роман Ступницький.

Станом на 2015 рік в Україні нараховувалось 100 тисяч наркозалежних – так каже офіційна статистика. Однак активісти заперечують: за їх підрахунками від наркотиків залежні понад півмільйона українців, і щодня таких тільки більшає.

Нагадаємо, раннє вживання наркотиків або алкоголю впливає на формування особистості.

Автор: Анна Калюжна, Анна Сердюк
Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Наркотики Медицина
Джерело: 24 канал
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