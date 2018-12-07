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      У Росії готуються до відключення банків від головних платіжних систем через санкції

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      У Росії готуються до відключення банків від Visa та Mastercard через санкції
      У Росії готуються до відключення банків від Visa та Mastercard через санкції / Фото з відкритих джерел

      Центральний банк Росії просить маленькі банки, які працюють із платіжними системами через великі банки-спонсори, бути готовими до пошуку інших спонсорів. Це потрібно для того, якщо один із великих банків відключать від систем Visa та Mastercard.

      Про це повідомляють російські ЗМІ.

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      ЗМІ повідомляють, що таке відключення банків можливе у разі запровадження санкцій проти них.

      Центральний банк страхується не тільки від краху банків-спонсорів, а й від можливих санкцій, які можуть призвести до відключення спонсора від Visa і Mastercard, як відбувалося в 2014 і 2015 роках,
      – пишуть вони.

      Так, США готують новий пакет антиросійських санкцій, які можуть торкнутися найбільші банки. Однак ЗМІ зазначають, що на платежі в Росії це не вплине – розрахунки проводяться через національну систему платіжних карт. Однак за кордоном карти працювати не будуть.

      Нагадаємо, у Дежрдепі США заявили, що у зв'язку з нападом Росії на українські кораблі в Керченській протоці російські банки можуть відключити від міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT.

      Що відомо про напад Росії на українські кораблі у Керченській протоці?
      25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини політики Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії Банки
      Джерело: 24 Канал
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