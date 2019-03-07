У Росії окреслили терміни запуску "Північного потоку-2"

У Росії переконують, що магістральний газопровід "Північний потік-2" буде реалізовано у терміни. Також тут прогнозують, що його буде запущено до кінця 2019 року.

Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак за підсумками зустрічі з очільником австрійського нафтогазового концерну OMV Райнером Зееле. ОMV є одним із партнерів російського "Газпрому" щодо "Північного потоку-2", пише ТАСС.

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"Австрія є надійним партнером Росії щодо газової співпраці ще з 1960-х років. За підсумками 2018 року, експорт газу з Росії до Австрії виріс з 9,1 мільярда до 12,3 мільярда кубічних метрів, а з початку року зріс ще на 32,9% – до 3,3 мільярда кубічних метрів порівняно з минулим роком", – зауважив Новак.

Під час зустрічі сторони також обговорили спільні проекти OMV і російських партнерів. Зокрема, мовилося про освоєння Південно-Російського родовища, обсяг видобутку газу на якому, за підсумками 2018 року, склав близько 25,1 мільярда кубічних метрів.

Що відомо про Південно-Російське нафтогазове родовище? Офіційно його введено в експлуатацію 18 грудня 2007 року. Розташовується у Красноселькупському районі Ямало-Ненецького автономного округу. Є одним із найбільших в Росії. Запаси родовища складають: газ за категорією А+В+С1 – 825,2 мільярда кубічних метрів, за категоріє С2 – 208,9 мільярда кубічних метрів , нафта – 5,7 мільйона тонн. Глибина залягання становить близько 1 кілометра. Ліцензія на розробку родовища належить компанії "Севернефтегазпром", що є дочкою "Газпрому". Генеральний проектувальник облаштування родовища – "ЮжНІІгіпрогаз" (Донецьк, Україна).

За інформацією іноземних ЗМІ, наразі реалізація "Північного потоку-2" перебуває під загрозою. Річ у тім, що корабель Pioneering Spirit, який належить швейцарській компанії Allseas, тимчасово припинив будувати російський газопровід. Крім того, Данія ще досі є єдиною країною, яка не надала дозволу на його будівництво. У данському уряді мають намір оцінити ситуацію у самій Росії та її поведінку щодо України.

Що таке "Північний потік-2"? Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700 кілометрів.



Де проходить "Північний потік-2"



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.