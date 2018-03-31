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У Росії по-звірячому вбили відомого актора, який намагався змінити стать, – ЗМІ

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Російського актора Євгена Сапаєва вбили у Москві
Російського актора Євгена Сапаєва вбили у Москві / 24 Канал

42-річного російського актора Євгена Сапаєва невідомі до смерті побили у Москві. Як відомо, чоловік у 2014 році вирішив змінити стать.

Про це повідомляє "Стархит" з посиланням на слова подруги актора Юлії Бусиревої.За інформацією видання, невідомі вбили чоловіка через те, що їм не сподобався його зовнішній вигляд.

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"Часто заглядав до мене в гості. Любив довго розмовляти. Несподівано став заходити рідше, а потім і зовсім зник. Нещодавно з жахом дізналася, що його більше немає. Якимось хуліганам у Москві не сподобався Женін зовнішній вигляд – його побили до смерті", – сказада подруга Юлія Бусирева.

Як відомо, у Сапаєва не було грошей на операцію щодо зміни статі. Тож він самотужки зробив три спроби позбавитися статтевого органу. Та внаслідок таких дій у 2014 році в нього почалася сильна кровотеча. Життя йому тоді врятували медики.

Після лікування він перестав зніматися у кіно, переїхав у рідне село Веліково Володимирської області. Місцеві довго не могли звикнути до його жіночого вбранням і макіяжу, але поступово всі звикли до "Насті".

Євген Сапаєв став відомим завдяки фільму Микити Михалкова "Стомлені сонцем-2" та "Сонячниц удар".

Теги: Жертви Новини Росії LifeStyle Кримінальні новини Кіно
Джерело: 24 Канал
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