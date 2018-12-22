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      У Росії пригрозили "прямим зіткненням" кількох регіонів через провал ракетної резолюції в ООН

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      У МЗС Росії відреагували на провал ракетної резолюції в ООН
      У МЗС Росії відреагували на провал ракетної резолюції в ООН / Фото з відкритих джерел

      У МЗС Росії вважають, що відхилена 21 грудня Генеральною Асамблеєю ООН резолюція щодо ракетного договору дозволить Вашингтону зруйнувати усі домовленості. Російські дипломати запевняють, що представники США розсилали країнам-членам листи із закликом "голосувати проти".

      Відповідну заяву опублікували на сайті МЗС РФ.

      Читайте також:  "Усі розпізнали авантюру": дипломат розповів про провал ракетної резолюції РФ в ООН

      24 канал писав, що у п’ятницю, 21 грудня, Росії не вдалося зібрати простої більшості голосів Генасамблеї ООН для ухвалення свого проекту резолюції щодо збереження Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Представники США і ЄС заявили, що збереженню договору ця резолюція ніяк не сприяє. 

      У російському відомстві вважають, що таке рішення Генасамблеї ООН завдало удару по "міжнародній безпеці і стабільності".

      Тепер, з розвалом ДРСМД, в гонку озброєнь, а то і в пряму конфронтацію можуть вступити відразу кілька регіонів світу. Своїм потуранням або бездумним угодовством ці країни де-факто благословили Вашингтон на руйнування договору,
      – мовиться у заяві.

      При цьому в МЗС Росії наголошують – результатами голосування розчаровані. Там кажуть, що запропонованій резолюції не вистарчило "всього декількох голосів". До слова, за документ проголосували 43 країни, проти – 46, ще 78 утрималися.

      Натомість видання ТАСС пише, що постійний представник Росії в ООН Василь Небензя звинуватив США у тиску. ЗА його словами,  "американська сторона розсилала країнам-членам НАТО листи". У них нібито представники США просили голосувати проти російської резолюції.

      Американська сторона дуже хвилювалася з приводу результатів голосування. Напередодні постпред (США при ООН – 24 Канал) Хейлі розіслала по всім країнам-членам, включаючи і нас, лист із закликом голосувати проти російської резолюції,
      – сказав він.

      Російський дипломат додав, що, до всього, "США просили про дві третини голосів членів ООН, оскільки «це питання має особливу важливість".

      Нагадаємо, що 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.

      Ще раніше, у жовтні, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його держави з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.

      У Росії на можливе розірвання дого      вору реагують звинуваченнями та все новими й новими закидами у бік США. Зокрема, нещодавно Володимир Путін наголосив, що в разі скасування домовленостей  Росії вдасться "гарантувати собі безпеку", а "людству має вистачити здорового глузду", аби не розвивати конфлікт.

      Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Теги: Новини політики Новини США Генасамблея ООН Новини Росії Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
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