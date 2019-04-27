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      У Росії школяра викликали у поліцію через футболки про смертельну стрілянину в Керчі

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      У Росії поліція прийшла до школяра через футболки про смертельну стрілянину в Керчі
      У Росії поліція прийшла до школяра через футболки про смертельну стрілянину в Керчі / Ілюстративне фото

      У російському Новосибірську поліція прийшла додому до школяра через футболки, нібито присвячені вбивству в коледжі окупованої Керчі. Той каже, що колекцію назвав "Колумбайн" і хоче нею привернути увагу до тероризму в школах.

      Російські правоохоронці запросили школяра "для бесіди", повідомляє проект російської служби Радіо Свобода "Сибір Реалії". 

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      Хлопець є власником колекції футболок, що присвячена стрілянині стрілянині "Колумбай". Він намагався довести російським правоохоронцям, що його бренд "проти стрілянини в школах", це було написано в анонсі, адже вони пов'язують футболки із трагедією в коледжі окупованої Керчі.

      Що сталося у Керчі?17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу. Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень. За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

      Видання зазначає, що у кеші пошукових систем зберігся анонс колекції. На футболках написано "Гнів" і "Природний відбір".

      Мене запитували, як я ставлюся до "Колумбайну". Я відповідав, що негативно. Говорили про виправдання тероризму… Вони прийшли із заявами про те, що я виправдовую "Колумбайн" і, можливо, перебуваю в якихось угрупованнях,
      – сказав хлопець.

      Він також стверджує, що отримував погрози від поліцейських. Зокрема, російські правоохоронці звинувачивали хлопця у розміщенні матеріалів, які виправдовують тероризм. Наразі немає інформації про те, чи відкрили відповідну справу. Відомо, що російські правоохоронці приходили також і до інших школярів, причетних до проекту. 

      Що таке "Колумбайн"?Одне із найбільших вбивств, які коли-небудь ставалися у школах США. У у середній школі Колумбайн, що в штаті Колорадо, 20 квітня 1999 року двоє учнів школи Ділан Кліболд та Ерік Гарріс із застосуванням вогнепальної зброї вбили 13 людей та поранили ще 21 інших, після чого наклали на себе руки. Трагедія у Колумбайн набула широкого резонансу у суспільстві й викликала суперечки про необхідність посилення контролю над вогнепальною зброєю у США. Після стрілянини у коледжі окупованої Керчі низка видань розповіли про паралелі між нею і масовим вбивством у цій американській школі.

      Який зв'язок між футболками російського школяра та тероризмом у школах?

      Видання "Дождь" пише, що десятикласник продає футболки, які зробив за власними ескізами, у соціальних мережах. Зокрема, їх можна знайти в групі у забороненій в Україні соціальній мережі "Вконтакте". 20 квітня він випустив колекцію з 40 штук з написами "Гнів" та "Природний відбір". Це російський переклад написів на футболках, які в день нападу на "Колумбайн" були на вбивцях. У "Інстаграмі" хлопець пояснив, що проти стрілянини в школах."Колумбайн" колекція має привернути увагу до цієї проблеми, про яку, на його думку, мало говорять в Росії.


      Скрнішот інстаграм-сторінки

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      Теги: Анексія Криму Керч Теракт в коледжі у Керчі Новини Росії Новини політики
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