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      В России школьника вызвали в полицию из-за футболки о смертельной стрельбе в Керчи

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      В России полиция пришла к школьнику из-за футболки о смертельной стрельбе в Керчи
      В России полиция пришла к школьнику из-за футболки о смертельной стрельбе в Керчи / Иллюстративное фото

      В российском Новосибирске полиция пришла домой к школьнику из-за футболки, якобы посвященной убийству в колледже оккупированной Керчи. Тот говорит, что коллекцию назвал "Колумбайн" и хочет ею привлечь внимание к терроризму в школах.

      Российские правоохранители пригласили школьника "для беседы", сообщает проект русской службы Радио Свобода "Сибирь Реалии".

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      Парень является владельцем коллекции футболок "Колумбайн", посвященной стрельбе. Он пытался доказать российским правоохранителям, что его бренд "против стрельбы в школах", это было написано в анонсе, ведь правоохранители связывают футболки с трагедией в колледже оккупированной Керчи.

      Что произошло в Керчи?17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения. По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

      Издание отмечает, что в кэше поисковых систем сохранился анонс коллекции. На футболках написано "Гнев" и "Естественный отбор".

      Меня спрашивали, как я отношусь к "Колумбайну". Я отвечал, что негативно. Говорили об оправдании терроризма... Они пришли с заявлениями о том, что я оправдываю "Колумбайн" и, возможно, нахожусь в каких-то группировках,
      – сказал парень.

      Он также утверждает, что получал угрозы от полицейских. В частности, российские правоохранители обвиняли парня в размещении материалов, которые оправдывают терроризм. Пока нет информации о том, открыли ли соответствующее дело. Известно, что российские правоохранители приходили также и к другим школьникам, причастным к проекту.

      Что такое "Колумбайн"?Одно из крупнейших убийств, которые когда-либо происходили в школах США. В средней школе Колумбайн, штат Колорадо, 20 апреля 1999 года двое учеников школы Дилан Клиболд и Эрик Харрис с применением огнестрельного оружия убили 13 человек и ранили еще 21 других, после чего наложили на себя руки. Трагедия в Колумбайне получила широкий резонанс в обществе и вызвала споры о необходимости ужесточения контроля над огнестрельным оружием в США. После стрельбы в колледже оккупированной Керчи ряд изданий рассказали о параллели между ней и массовым убийством в этой американской школе.

      Какая связь между футболками российского школьника и терроризмом в школах?

      Издание "Дождь" пишет, что десятиклассник продает футболки, которые сделал по собственным эскизам, в социальных сетях. В частности, их можно найти в группе в запрещенной в Украине социальной сети "Вконтакте". 20 апреля он выпустил коллекцию из 40 штук с надписями "Гнев" и "Естественный отбор". Это русский перевод надписей на футболках, которые в день нападения на "Колумбайн" были на убийцах. В "Инстаграм" парень объяснил, что против стрельбы в школах. "Колумбайн" коллекция должна привлечь внимание к этой проблеме, о которой, по его мнению, мало говорят в России.


      Скриншот инстаграм-страницы

      расстрел студентов в керчи: хроника событий
       
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      Теги: Новости политики Новости России Аннексия Крыма Керчь Теракт в колледже в Керчи
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