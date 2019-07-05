У Росії знову заговорили про звільнення українських моряків до рішення "суду"

У російському МЗС допустили повернення в Україну полонених моряків до рішення свого "суду", однак це не передбачає звільнення "від відповідальності". Водночас там стверджують, що після офіційної відмови українського МЗС ніякої іншої відповіді не було.

Російське відомство переконує, що "про жодне обмеження перебування моряків лише на території Росії у ноті не йшлося", про це сказала офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова, пише "Уніан".

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25 червня МЗС України отримало ноту Міністерства закордонних справ Росії. У ній країна-агресор заявила, що готова віддати 24 захоплених на Азові українських моряків, якщо в Україні продовжать їм кримінальне переслідування за російськими законами.

У відповідь МЗС України відписало ноту, де чіткими підпунктами виділило наступне:

Міжнародний трибунал постановив негайно звільнити українські судна та моряків.

Росія рішення трибуналу не виконала.

Тому Україна вимагає у Росії припинити міжнародно-протиправні дії та надати гарантії їх недопущення у майбутньому.

У ній (в ноті МЗС Росії – 24 канал) чітко говорилося про те, що в російському законодавстві існують відповідні механізми, які українська сторона може задіяти для звільнення не від відповідальності, а з-під варти під письмові гарантії української сторони для кожного з двадцяти чотирьох моряків участі в досудових засіданнях і судовому процесі,

– прокоментувала це Захарова.

Вона також стверджує, що в ноті чітко сказано про наявність відповідних інструментів у російському законодавстві. Але у російському МЗС заявляють, що отримали "від України офіційну відмову від обговорення цієї теми в принципі".

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Чи були подальші перемовини?

Захарова переконує, що з 26 червня після отримання від України офіційної відмови "жодних інших нот та пропозицій не надходило", так само як і не робилися спроби обговорення цієї теми.

Через обмін нотами щодо полонених моряків між Україною та Росією виник конфлікт між Президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС Павлом Клімкіним. Так, глава держави дав словесної прочуханки главі МЗС Павлу Клімкіну, бо той відповів на ноти, не порадившись із ним. Ще через деякий час глава держави надіслав листа прем’єр-міністру Володимиру Гройсману із закликом притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності.

Зі свого боку, глава МЗС зазначає, що діяв відповідно до директив, підписаних попереднім президентом. Він також наголосив, що це повноваження МЗС – вести дипломатичне листування, а діяти потрібно було швидко.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З того моменту і до сьогодні полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.



25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути кораблі. Однак Росія виконувати вимогивідмовилась. 25 червня сплив термін, коли Москва могла виконати цей наказ і відпустити українців.



Українські моряки у полоні Росії