Росія готова де-факто звільнити моряків під певні гарантії, – адвокат

Нота Росії щодо 24 захоплених на Азові моряків ВМС продемонструвала, що Кремль готовий де-факто виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН під певні гарантії і звільнити українців з-під варти.

Координатор групи адвокатів моряків Микола Полозов у коментарі 24 каналу зауважив, що Міжнародний трибунал ООН з морського права безумовно зобов’язав Росію негайно звільнити і повернути в Україну всіх військовополонених моряків. Але не все так просто.

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"Тут важливо розуміти, що в Росії судова система не є самостійною, і в принципі суд відсутній як інститут. Особливо це видно у схожих справах. Будь-які рішення, що стосуються моряків – це принципові рішення, що можуть бути прийняті тільки на політичному рівні. Але, безсумнівно, Росія, скажемо так, змушена виконувати рішення трибуналу", – зауважив юрист.

Полозов додав, що Росія наразі демонструє жорстку риторику і заявляє, що не визнає юрисдикцію Трибуналу ООН щодо звільненя моряків ВМС. Проте, фактично Кремль бере участь у цій справі, адже раніше делегація РФ брала участь в арбітражі в Гаазі та надсилала свій "меморандум" в Трибунал.

Відповідно, нота яку Росія надіслала Україні 25 червня – це та нота, той звіт, який суд зобов'язав її надіслати у відповідний термін. Тобто, Росія вчасно виконує усі необхідні дії. Направленням Україні цієї ноти РФ продемонструвала, що вона готова де-факто виконати рішення Трибуналу ООН, тобто звільнити моряків з-під варти під певні гарантії, як це було вказано в ноті,

– зауважив Полозов.

Адвокат додав, що боявся, що Росія відмовиться взагалі обговорювати процес звільнення моряків після того, як глава МЗС України Павло Клімкін надіслав РФ ноту-відповідь. Проте, на щастя, цього не сталося.

"Заява заступника глави МЗС РФ Григорія Карасіна про те, що Україна може повторно дати якусь відповідь – все таки діє надію, що впринципі можна знайти для Росії якісь способи реалізації виконання рішення трибуналу, а для України – повернення моряків на якихось завідомо не невигідних умовах", – сказав юрист.

Тому, наразі потрібно шукати рішення, яке допоможе звільнити українських моряків. Позитивним сигналом є те, що питання звільнення українських моряків піднімалося на найвищому рівні. Зокрема, про це говорив президент США Дональд Трамп з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті G20 в японській Осаці. Також тему моряків обговорював президент України Володимир Зеленський з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про яку пропозицію щодо моряків йдеться і що відповіла Україна?

25 червня МЗС України отримало ноту Міністерства закордонних справ Росії. У ній країна-агресор заявила, що готова віддати 24 захоплених на Азові українських моряків, якщо в Україні продовжать їм кримінальне переслідування за російськими законами.



Нота РФ про умови повернення українських моряків / колаж 24 каналу

У відповідь МЗС України відписало ноту, де чіткими підпунктами виділило наступне:

Міжнародний трибунал постановив негайно звільнити українські судна та моряків.

Росія рішення трибуналу не виконала.

Тому Україна вимагає у Росії припинити міжнародно-протиправні дії та надати гарантії їх недопущення у майбутньому.



Нота-відповідь України РФ щодо військовополонених моряків / колаж 24 каналу

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З того моменту і до сьогодні полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.



25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути кораблі. Однак Росія виконувати вимогивідмовилась. 25 червня сплив термін, коли Москва могла виконати цей наказ і відпустити українців.



Полонені українські моряки