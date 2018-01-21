У Штабі АТО сповістили, де зазнали поранень українські воїни на Донбасі

Минулої доби українські бійці на Донбасі зазнали поранень поблизу Новоселівки та Водяного. Наразі їхній стан – задовільний.

Про це розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк на традиційному брифінгу.

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За його словами, ворог випустив у бік військовослужбовців ЗСУ 27 снарядів з мінометів калібрів 120 і 82 міліметри.

"Під час тривалого обстрілу наших позицій в районі Новоселівки Другої отримали бойові травми чотири захисники України. Ще одного військовослужбовця було поранено поблизу Водяного", – підкреслив він.

Крім того Гуцуляк додав, що бійців ЗСУ у підсумку евакуювали у військові госпіталі: стан їхнього здоров'я – задовільний.

Нагадаємо, напередодні сайт "24" повідомляв, що на Донбасі одного українського воїна було поранено та ще четверо його побратимів зазнали бойових травм.