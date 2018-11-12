У Тернополі вандали зірвали прапори з могил бійців АТО

12 листопада у Тернополі на міському кладовищі, розташованому на вулиці Микулинецькій, невідомі спаплюжили могили бійців АТО – зірвали з них прапори.

Про це повідомила прес-служба поліції Тернопільської області.

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За словами співробітників поліції, з двох могил, у яких були поховані учасники антитерористичної операції, зловмисники зірвали державні прапори і пошкодили один флагшток.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Наруга над могилою або іншим місцем поховання". Триває розслідування щодо встановлення осіб, причетних до порушення.

Нагадаємо, у 2017 році біля села Петриків, що поблизу Тернополя, невідомі скоїли акт вандалізму на могилі жертвам Голокосту. Він уточнив, що за останніх 10 років вандали 6 разів нищили могилу, проте жодного зловмисника так і не було затримано.