У центрі Дніпра провалилася дорога на 6 метрів: фото та відео

У центрі Дніпра просто посеред проїжджої частини утворилася величезна яма. Наразі на місці тривають ремонтні роботи. Про причини обвалу комунальники нічого сказати не можуть – мовляв, для початку треба швидко ліквідувати наслідки, а вже потім розбиратися детально.

Яма утворилася на вулиці Гоголя у Дніпрі. Рух вулицею частково зупинили. Зранку ж на місце події прибули фахівці з ПАТ "Дніпрогаз", аби встановити чому провалилась дорога.

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"Стався провал, прибираємо, усуваємо ґрунт пошкоджений для того щоб відкрити за новою газопровід, відновити його. Ви ж бачите, він зараз перетиснено, закриті засувки. Служби аварійні працюють", – прокоментував працівник ПАТ "Дніпрогаз" Олег.



6-метрова яма у Дніпрі



6-метрова яма у Дніпрі



Єдине, що вже знають точно, – провал стався не через прорив каналізації й не через підтоплення. У ямі – сухо. Це вже не перша така аварія у місті.

Я пам'ятаю схожий провал був 10 років тому на Парусі. Туди, здається, впав автобус. Добре, що вчасно перекрили дорогу,

– зазначила дніпрянка Аліна.

Після усіх досліджень комунальники планують засипати провал, аби якнайшвидше відновити проїзд вулицею.



Остаточно ж асфальтне покриття на Гоголя обіцяють відновити, як тільки припиняться снігопади.



6-метрова яма у Дніпрі

До слова, вже у 2018 році в Україні може бути розпочато будівництво першої платної дороги. Пролягатиме вона до однієї з країн ЄС.