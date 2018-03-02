У центрі Дніпра провалилася дорога на 6 метрів: фото та відео
У центрі Дніпра просто посеред проїжджої частини утворилася величезна яма. Наразі на місці тривають ремонтні роботи. Про причини обвалу комунальники нічого сказати не можуть – мовляв, для початку треба швидко ліквідувати наслідки, а вже потім розбиратися детально.
Яма утворилася на вулиці Гоголя у Дніпрі. Рух вулицею частково зупинили. Зранку ж на місце події прибули фахівці з ПАТ "Дніпрогаз", аби встановити чому провалилась дорога.
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"Стався провал, прибираємо, усуваємо ґрунт пошкоджений для того щоб відкрити за новою газопровід, відновити його. Ви ж бачите, він зараз перетиснено, закриті засувки. Служби аварійні працюють", – прокоментував працівник ПАТ "Дніпрогаз" Олег.
6-метрова яма у Дніпрі
6-метрова яма у Дніпрі
Єдине, що вже знають точно, – провал стався не через прорив каналізації й не через підтоплення. У ямі – сухо. Це вже не перша така аварія у місті.
Я пам'ятаю схожий провал був 10 років тому на Парусі. Туди, здається, впав автобус. Добре, що вчасно перекрили дорогу,
– зазначила дніпрянка Аліна.
Після усіх досліджень комунальники планують засипати провал, аби якнайшвидше відновити проїзд вулицею.
Остаточно ж асфальтне покриття на Гоголя обіцяють відновити, як тільки припиняться снігопади.
6-метрова яма у Дніпрі
До слова, вже у 2018 році в Україні може бути розпочато будівництво першої платної дороги. Пролягатиме вона до однієї з країн ЄС.