У центрі Києва на жінку завалилася металева будівельна конструкція: відео

У серці Києва на Хрещатику на жінок завалилося будівельне риштування. Одна із них встигла відскочити, натомість іншій пощастило набагато менше.

Відповідне відео зараз шириться мережею. Як видно з кадрів, двоє чоловіків везли будівельне обладнання, але не зуміли з цим упоратися належним чином. У підсумку конструкція впала на одну з жінок проходили повз. "Київ оперативний" повідомив, робітники розмальововували фасад будівлі.

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За інформацією ЗМІ, потерпіла зазнала травми голови – у неї звідти почала текти кров. Крім того, пересуватися самостійно жінка не змогла. Наразі вона перебуває у лікарні. Також медики їй діагностували перелам променевої кістки.

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До слова, нещодавно у Таїланді на одному з ярмарків зламалася карусель. У результаті, люди буквально повилітали з неї. На щастя, обійшлося без жертв. Щоправда, кілька людей зазнали серйозних травм.