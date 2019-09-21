23:24
21 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
      Вєсті.UA
      18:08, сьогодні
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      У центрі Львова перевіряли вміст смітників: що відомо про екоакцію

      33

      Львів'яни долучилися до всесвітньої акції, яку проводить міжнародна організація "Звільнися від пластику". Активісти вивчали вміст смітників і визначали компанії, які найбільше забруднюють довкілля.

      Активісти обрали для перевірки смітники у центрі міста. 

      Читайте також: Кияни прибрали берег Дніпра та зібрали цілу вантажівку сміття: прикрі фото

      Усе сміття розбирали на чотири частини: пакети для вторсировини — це пластикові пляшки і скло, в інші клали — паперові стакани та інші відходи, які не переробляються. До речі, під час інспекції знайшли  багато "улюблених" кавових горняток, які є небезпечні для екології.

      Загалом, ціллю акції було визначення, того, які компанії виготовляють найбільше непереробної продукції.

      Мета цієї акції — зрозуміти, а що, власне, є в нашому смітнику, і який саме бізнес причетний до виробництва тієї чи іншої тари, упаковки, сміття, яке опиняється в наших смітниках,
      – пояснила голова громадської організації Zero Waste Lviv Ірина Миронова.

      Тоді ж адресують таким компаніям звернення — і намагатимуться разом шукати можливості, як поліпшити довкілля.

      Після завершення інспекції учасники законспектували статистику та внесуть її у міжнародну базу.

      Важливо! Надзвичайна кліматична ситуація: чи встигне людство врятувати планету

      львів еко
      Львів'яни долучилися до всесвітньої акції, яку проводить
      міжнародна організація "Звільнися від пластику"

      львів інспектування смітників
      Інспектували смітники, аби визначити компанії, які виготовляють найбільше непереробного сміття

      небезпека паперовий стаканчиків
      У смітниках знайшли багато паперових стаканчиків, які не переробляються

      Що відомо про організацію Zero Waste Lviv та ініціативу Break free from plastic

       

      Громадська організація Zero Waste Lviv намагаюється зменшити кількість відходів. До дбайливого ставлення до планети, кажуть активісти, може долучитися кожен.

      Треба пробувати відмовитися від одноразового та замінювати на багаторазове. Тобто переосмислити, що має бути зі мною кожен день,
      – підкреслила  учасниця громадської організації Zero Waste Lviv Ольга Кашуба.

      Глобальна ініціатива Break free from plastic, яка й проводить аудит, має прихильників у 180 країнах світу. У цих державах намагаються обмежити глобальну торгівлю пластиковими відходами. Серед учасників організації — й Україна.

      Цікаво і легко! Поради, які допоможуть зберегти нашу планету 

      Такі акції ще проведуть у Києві, Харкові та в низці іноземних міст.

      blog_ava
      Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
      сьогодні
      13017
      Теги: Новини України Новини Львова Екологія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 21 вересня: 9 загиблих у ДТП під Одесою і затримання активістів на Львівщині
      сьогодні , 22:18 Головні новини 21 вересня: 9 загиблих у ДТП під Одесою і затримання активістів на Львівщині
      1170
      З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      сьогодні , 22:00 З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      Блог Медіа 378
      Голобородько VS Зеленський: що ховається за бюджетом-2020 та чим відомий Смірнов
      сьогодні , 20:00 Голобородько VS Зеленський: що ховається за бюджетом-2020 та чим відомий Смірнов
      Антон Голобородько 538
      Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      сьогодні , 19:00 Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      Повернись живим 867
      Бранець Кремля Валентин Вигівський: що про нього відомо
      сьогодні , 18:00 Бранець Кремля Валентин Вигівський: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 512
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук