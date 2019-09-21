У центрі Львова перевіряли вміст смітників: що відомо про екоакцію

Львів'яни долучилися до всесвітньої акції, яку проводить міжнародна організація "Звільнися від пластику". Активісти вивчали вміст смітників і визначали компанії, які найбільше забруднюють довкілля.

Активісти обрали для перевірки смітники у центрі міста.

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Усе сміття розбирали на чотири частини: пакети для вторсировини — це пластикові пляшки і скло, в інші клали — паперові стакани та інші відходи, які не переробляються. До речі, під час інспекції знайшли багато "улюблених" кавових горняток, які є небезпечні для екології.

Загалом, ціллю акції було визначення, того, які компанії виготовляють найбільше непереробної продукції.

Мета цієї акції — зрозуміти, а що, власне, є в нашому смітнику, і який саме бізнес причетний до виробництва тієї чи іншої тари, упаковки, сміття, яке опиняється в наших смітниках,

– пояснила голова громадської організації Zero Waste Lviv Ірина Миронова.

Тоді ж адресують таким компаніям звернення — і намагатимуться разом шукати можливості, як поліпшити довкілля.

Після завершення інспекції учасники законспектували статистику та внесуть її у міжнародну базу.

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Львів'яни долучилися до всесвітньої акції, яку проводить

міжнародна організація "Звільнися від пластику"



Інспектували смітники, аби визначити компанії, які виготовляють найбільше непереробного сміття



У смітниках знайшли багато паперових стаканчиків, які не переробляються

Що відомо про організацію Zero Waste Lviv та ініціативу Break free from plastic

Громадська організація Zero Waste Lviv намагаюється зменшити кількість відходів. До дбайливого ставлення до планети, кажуть активісти, може долучитися кожен.

Треба пробувати відмовитися від одноразового та замінювати на багаторазове. Тобто переосмислити, що має бути зі мною кожен день,

– підкреслила учасниця громадської організації Zero Waste Lviv Ольга Кашуба.

Глобальна ініціатива Break free from plastic, яка й проводить аудит, має прихильників у 180 країнах світу. У цих державах намагаються обмежити глобальну торгівлю пластиковими відходами. Серед учасників організації — й Україна.

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Такі акції ще проведуть у Києві, Харкові та в низці іноземних міст.