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У центрі Одеси зіткнулися Nissan та Opel

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У центрі Одеси зіткнулися два автомобілі
У центрі Одеси зіткнулися два автомобілі / dumskaya.net

Зіткнення автомобілів сталося сьогодні, 22 червня, біля 01:00 на перехресті вулиць Ришельєвської та Буніна в центрі Одеси.

Про це повідомив сайт Думська з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Одеси.

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Зазначається, що від удару Nissan викинуло на металічний стовп. 

Після ДТП водія Opel доправили до лікарні на діагностику.

аварії, ДТП, Nissan
Після зіткнення з Opel авто викинуло на металевий стовп.

Матеріали події були зафіксовані та оформллені слідчим. Наразі триває слідство, в ході якого поліція планує встановити всі обставини аварії.

opel, дтп, аварія
У центрі Одеси зіткнулися автомобілі Opel та Nissan

 

Теги: Новини України Новини Одеси Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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