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      У вантажівці з трупами в Британії були в’єтнамці: моторошні деталі

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      Ймовірні загиблі у вантажівці
      Ймовірні загиблі у вантажівці / theguardian.com

      Раніше у Великій Британії у вантажівці знайшли 39 мертвих тіл. Серед загиблих могли бути громадяни В'єтнаму, які подорожували з китайськими паспортами.

      Спершу поліція заявила, що всі жертви були китайцями, пише The Guardian. Після цього з В'єтнаму почали надходити перші свідчення того, що деякі з жертв можуть бути в'єтнамцями, які користувались підробленими китайськими паспортами.

      Що сталося: Вантажівку повну трупів знайшли в Англії, серед них дитина: фото, відео

      Згодом поліція Ессекса відмовилася від своєї попередньої заяви. Правоохоронці додали, що у четвер інформація була "початкова".

      Однак зараз ситуація розвивається. Ніякої додаткової інфрмації не буде, поки не завершиться офіційна процедура ідентифікації жертв,
      – сказала поліцейська Піппа Міллс.

      Деталі від сім'ї дівчини, яка загинула у вантажівці

      Водночас у В'єтнамі у соцмережах почали з'являтися повідомлення родин, які заявили про зниклих рідних. Вони відреагували на повідомлення преси про ідентифікацію жертв як китайців. В'єтнамські родини зв'язались з посольством країни у Великій Британії з проханнями про допомогу.

      Важливо! Наразі є принаймні 6 сімей, які бояться, що їх близькі можуть бути серед жертв у контейнері.

      Однією із загиблих може бути 26-річна Фам Тхі Ча Мі. За 2 години до прибуття вантажівки в британський Пурфліт вона написала батькам, що не має чим дихати і вмирає.

      Вибач, мамо. Моя подорож за кордон не увінчалося успіхом. Мамо, я так тебе люблю! Я вмираю, тому що не можу дихати,
      – написала загибла матері.

      ЗМІ з’ясували, що родині Фам довелося заплатити 30 тисяч фунтів стерлінгів контрабандистам за поїздку дівчини до Великої Британії.

      Що відомо про знайдені тіла у вантажівці в Великій Британії?39 мертвих людей були знайдені в ніч на 23 жовтня у трейлері-рефрижераторі, припаркованому в промзоні міста Грейс в Ессексі. Цей трейлер прибув туди на поромі з Бельгії. Ці люди могли просто не вижити під час ймовірної нелегальної мандрівки. Правозахисники та слідчі припускають, що історія може бути пов'язана із торгівлею людьми.

      У межах розслідування справи про масове вбивство поліція затримала водія тягача, який віз трейлер. Це – 25-річний житель Північної Ірландії Мо Робінсон.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Велика Британія Жертви Китай Кримінальні новини Розслідування Контрабанда
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