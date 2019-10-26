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      В грузовике с трупами в Британии были вьетнамцы: жуткие детали

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      Вероятные погибшие в грузовике
      Вероятные погибшие в грузовике / theguardian.com

      Ранее в Великобритании в грузовике нашли 39 мертвых тел. Среди погибших могли быть граждане Вьетнама, которые путешествовали с китайскими паспортами.

      Сначала полиция заявила, что все жертвы были китайцами, пишет The Guardian. После этого из Вьетнама начали поступать первые свидетельства того, что некоторые из жертв могут быть вьетнамцами, которые пользовались поддельными китайскими паспортами.

       Что произошло: Грузовик полный трупов нашли в Англии, среди них ребенок: фото, видео

      Впоследствии полиция Эссекса отказалась от своего предыдущего заявления. Правоохранители добавили, что в четверг информация была "начальная".

      Однако сейчас ситуация развивается. Никакой дополнительной информации не будет, пока не завершится официальная процедура идентификации жертв,
      – сказала полицейская Пиппа Миллс.

      Детали от семьи девушки, погибшей в грузовике

      В то же время во Вьетнаме в соцсетях начали появляться сообщения семей, которые заявили о пропавших родных. Они отреагировали на сообщения прессы об идентификации жертв как китайцев. Вьетнамские семьи связались с посольством страны в Великобритании с просьбами о помощи.

      Важно! Сейчас есть по крайней мере 6 семей, которые боятся, что их близкие могут быть среди жертв в контейнере.

      Одной из погибших может быть 26-летняя Фам Тхи Ча Ми. За 2 часа до прибытия грузовика в британский Пурфлит она написала родителям, что нечем дышать и умирает.

      Прости, мама. Мое путешествие за границу не увенчалось успехом. Мама, я так тебя люблю! Я умираю, потому что не могу дышать,
      – написала погибшая матери.

      СМИ выяснили, что семье Фам пришлось заплатить 30 тысяч фунтов стерлингов контрабандистам за поездку девушки в Великобританию.

      Что известно о найденных в грузовике в Великобритании?
      39 мертвых людей были найдены в ночь на 23 октября в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе. Данный трейлер прибыл туда на пароме из Бельгии. Эти люди могли просто не выжить во время вероятного нелегального путешествия. Правозащитники и следователи предполагают, что история может быть связана с торговлей людьми.

      В рамках расследования дела о массовом убийстве полиция задержала водителя тягача, который вез трейлер. Это – 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон.

      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Великобритания Контрабанда Расследования Жертвы Криминальные новости Китай
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