У Великобританії водосховище покрилось льодом: неймовірні фото

Британське водосховище Божої Матері, що розташоване неподалік міста Шеффілд в Південному Йоркширі, перетворилось на крижану казкову водойму.

Від низьких температур водосховище вкрилось шаром криги, під якою утворились неймовірно красиві льодяні смуги, передає The Sun.

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Дивовижне явище зафіксував фотограф Джеральд Робінсон, який проїжджав повз водойму. Побачивши неймовірні візерунки на замерзлій воді, чоловік попросив британців повести його на човні до середини водосховища.

Я побачив льодові утворення з дороги, припаркував машину і мав невелику прогулянку вздовж водосховища. Саме тоді збагнув, що це сніг. Я попросив чоловіків, які мали невеликий човен, підтвердити, що це таки сніг та лід. Все виглядало як піщані дюни в пустелі,

– розповів Джеральд Робінсон.

За словами експертів, явище не є аномальним. Це просто крига, яка рухається за течією. Візуально вона нагадує смужки, які розділяють водойму. Через низьку температуру лід у воді не тане, а продовжує циркулювати по водосховищу.