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У вуличних обмінниках окупованого Донецька заборонили показувати інформацію про курс валют

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В окупованому Донецьку відсутня інформація про курс валют в обмінниках
В окупованому Донецьку відсутня інформація про курс валют в обмінниках / novosti.dn.ua

У непідконтрольному українській владі Донецьку вуличні пункти обміну валют прибрали інформацію про курс валют. При цьому на щитах у обмінників, де зазвичай розміщувалася інформація про курс, часто можна зустріти напис "Працюємо".

Про це йдеться на сайті "Новости Донбаса".

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За словами працівників обмінників, інформація про валютні курси була прибрана в зв'язку з вимогою "закону" окупованого Донецька "Про рекламу".

В обмінниках написано, що вони
В обмінниках написано, що вони "працюють"

Згідно з цим законом, не допускається реклама фінансових послуг, крім "фінансових послуг, що надаються банками та іншими фінансовими установами державної форми власності". Очевидно, що контролери від окупованого Донецька визнали інформацію про валютний курс рекламою фінансових послуг.

У вуличних обмінних немає жодної інформації про курс валют
У вуличних обмінних немає жодної інформації про курс валют

На непідконтрольній Україні території Донецької області працює тільки "Центральний республіканський банк", якого на цій території називають "державним".

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Фінанси Курси валют
Джерело: 24 канал
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