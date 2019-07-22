У Запоріжжі з'явилося нове шосе на чотири смуги

У Запоріжжі відкрили Північне шосе довжиною близько трьох кілометрів, яке з'єднає промисловий район з центром міста.

Магістраль повністю відповідає всім сучасним стандартам і сертифікована Державною архітектурно-будівельною інспекцією. Це чотирисмугове шосе з пішохідними і велосипедними доріжками, сучасними системами освітлення та водовідведення. Незабаром по новій дорозі запустять автобусні маршрути. Будівництво ініціював та фінансував комбінат "Запоріжсталь" Групи Метінвест.

За словами генерального директора Групи Метінвест Юрія Риженкова, будівництво цієї дороги стало початком проекту зі зведення на комбінаті нового киснево-конвертерного цеху.

Проект важливий як для "Запоріжсталі", так і для міста Запоріжжя, в першу чергу, своєю екологічною спрямованістю, фактично – це дасть нам можливість закрити мартенівський цех на комбінаті і зробити виробництво ще більш екологічно чистим. І, по-друге, цей проект дає можливість "Запоріжсталі" по-новому заявити про себе на міжнародних ринках,

– повідомив Риженков.

Нове шосе було відкрито до Дня металурга і гірника. За словами генерального директора комбінату "Запоріжсталь" Ростислава Шурми, роботи проведені якісно. У проект було інвестовано 220 мільйонів гривень.

"Загальна довжина цієї дороги 2,8 кілометра в чотири смуги. Зроблені якісні відбійники з усіх сторін для того, щоб чітко дотримувалися правил дорожнього руху для запобігання несанкціонованого перетину дороги. Крім того, встановлено дорожні знаки, сучасне LED-освітлення, ну і безумовно, дуже якісна розмітка, яка, я впевнений, простоїть не один рік", – заявив Шурма.