08:32
16 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Що приховують Трамп і Путін. Демократія по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:19, 15 липня
      Вєсті. UA: Бойко кличе Меркель в "Опоплатформу". Революційний крок Парубія
      Вєсті.UA
      20:50, 15 липня
      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування
      ЦРУ
      11:25, 15 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Зеленського заговорили про дострокові місцеві вибори

      283 Читать новость на русском
      У Зеленського не заперечують проведення дострокових місцевих виборів
      У Зеленського не заперечують проведення дострокових місцевих виборів / Радіо Свобода

      В Офісі президента Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування. Це можуть зробити для того, аби "повністюзмінити систему влади".

      Наразі розглядають варіанти про їхнє проведення ще до наступної осені, про це заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук у ефірі "Свободи слова".

      Важливо: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      Стефанчук зазначив, що в основі цього рішення лежить бажання перезавантажити всю систему стосунків "влада-людина".

      Володимир Зеленський йшов з чітким розумінням того, що нас не цікавить питання зміни осіб у системі влади, що діє зараз. Якщо ти кинеш свіжий огірок в бочку з прокислими огірками, він стане кислим огірком,
      – сказав Стефанчук.

      Він додав, що команда президента хоче докорінно змінити саму систему влади і для цього розглядає різні варіанти. 

      Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. В цей день обиратимуть депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Результати виборів повинні оприлюднити не пізніше, ніж 9 листопада

      blog_ava
      Гороскоп на 16 липня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      1140
      Теги: Місцеві вибори 2020 Руслан Стефанчук Володимир Зеленський Президент України Місцеве самоврядування Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 15 липня: знижена ціна на газ і зміни у складі РНБО
      сьогодні , 08:03 Головні новини 15 липня: знижена ціна на газ і зміни у складі РНБО
      4762
      Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2
      15 липня , 14:30 Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2
      3387
      Як розбудувати та залучити інвестиції у Чернівці
      15 липня , 22:00 Як розбудувати та залучити інвестиції у Чернівці
      Блог Соцмережі 349
      Куди піти в Трускавці: мальовничі місця, які здивують кожного
      15 липня , 21:01 Куди піти в Трускавці: мальовничі місця, які здивують кожного
      Юлія Гілей 1569
      Українські бійці неабияк налякали бойовиків: дивіться відео
      15 липня , 19:00 Українські бійці неабияк налякали бойовиків: дивіться відео
      Повернись живим 4029
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук