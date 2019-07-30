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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      У журналістів викликала подив ініціатива Богдана відправити Кличка у відставку: Як це?!

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      Андрій Богдан та Віталій Кличко
      Андрій Богдан та Віталій Кличко / Колаж 24 каналу

      Глава Офісу президента Андрій Богдан формально навіть не державний чиновник. Він не може просити Кабмін звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА. Про це в своєму телеграм-каналі написала відома українська журналістка, шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна.

      "Це як?! Може, Конституцією передбачено?", – так Кошкіна прокоментувала брифінг голови ОП Андрія Богдана 30 липня, на якому він вручив Віталію Кличку "чергову чорну мітку".

      Кошкіна звернула увагу: саме Богдан виступає "фронтменом боротьби ЗеКоманди з Віталієм Володимировичем", що викликає чимало запитань.

      "Ви ж пам'ятаєте, як Богдана призначали на посаду? Спеціально реформували АП в Офіс президента, щоб Богдан – будучи люстрованим – зміг очолити нову структуру. Для цього Офіс позиціонується як Патронатна Служба, глава якої вже ніби й не чиновник. Раз так, то як може звичайний найманий менеджер (нехай навіть дуже високопоставлений), який не є держчиновником, просити Кабмін звільнити главу КМДА? Це як?! Суб'єкт звернення? Може, Конституцією передбачено?" – дивується журналістка.

      При цьому Соня Кошкіна засумнівалася в тому, що Кабмін піде всупереч бажанню Офісу президента. Події, що відбуваються вона назвала "рубрикою: якщо довго і багато старатися, можна перехитрити самих себе".

      З огляду на те, що сміливість не є головною якістю Володимира Борисовича (вона його зазвичай опісля наздоганяє, як ми знаємо з його одкровень про п'ятого президента), то сильно я сумніваюся, що КМУ вступить в юридичну суперечку з ОП. Хоча міг би і навіть мав би. Але це так ... Нотатки на полях,
      – підсумувала Кошкіна.

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      Теги: Новини України Андрій Богдан Віталій Кличко Офіс Президента КМДА ЗМІ
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