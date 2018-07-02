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У ЗСУ пояснили, для чого Путін присвоїв частинам армії Росії назви міст України

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Муженко прокоментував присвоєння Путіним частинам армії Росії назви українських міст
Муженко прокоментував присвоєння Путіним частинам армії Росії назви українських міст / Фото з відкритих джерел

Присвоєння президентом Росії Володимиром Путіним полкам та дивізії армії РФ назв українських міст свідчить про озвучування претензій на землі інших народів, до яких країна-агресор не має стосунку.

Про це заявив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко у Facebook.

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Як відомо, Володимир Путін підписав укази, за якими полки та дивізії армії Росії отримали імена Львова, Ніжина, Житомира. Окрім українських міст, використано також назви міст Білорусі та деяких регіонів Європи.

Щодо присвоєння так званих почесних найменувань частинам російської армії. 1. Українське військо має власні військово-історичні традиції і дії Росії ніяким чином на нас не впливають. 2. Своїми рішеннями росіяни продовжують свою давню традицію – красти чужу історію та славу. 3. Це маркування території та озвучування претензій на землі інших народів, до яких Росія немає ніякого відношення,
– наголосив Муженко.

Начальник Генштабу зауважив, що такі дії Путіна – це чіткий сигнал Україні і світу, "що агресор не збирається зупинятись на Донбасі та Кримі. Він також спрямований на мобілізацію проросійських сил на території України".

Окрім того, Муженко назвав традиції сучасної російської армії "дивною сумішшю російсько-імперських і радянських міфів".

 

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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