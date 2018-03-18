Ублюдки і варвари, – Шкіряк про самовільний демонтаж активістами конструкцій на Майдані у Києві

Сьогодні, 18 березня, учасники маршу "Руху нових сил" розібрали металеві конструкції на Майдані Незалежності. Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк переконаний, що такі дії активістів – це "якийсь ФСБшний треш".

Відповідний допис Зорян Шкіряк розмістив на своїй сторінці у Facebook.

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Ублюдки і варвари! Грьобаний стид... Якими ж треба бути виродками, щоб зривати українську символіку і знищувати інсталяцію присвячену кримським татарам. І це відбувається в Києві на Майдані Незалежності, в день коли у Мордорі призначають царя... Це якийсь ФСБшний треш,

– написав Зорян Шкіряк.

Також, радник переконаний, що активісти, які знищили конструкції, діяли проти України.

"Проукраінські активісти і справжні патріоти стоять під посольством РФ, а ці, куплені за 30 російських срібняків, ідіоти трощать все підряд і проводять акцію за путіна. Показово, вони проти України. Но комент... мрак", – написав він.

І додав: "Завдання Кремля в день виборів хана виконали. Яскраву картинку для пропагандонів для раша ТБ зробили, свої брудні гроші відпрацювали. Пуйло аплодує".

Нагадаємо, що 17 березня на Майдані Незалежності в Києві на замовлення Адміністарції Президента з’явилися написи на конструкціях на зразок "Ялта – наш", "Алупка – наш", "Севастополь – наш" та інші. Учасники маршу "Руху нових сил" переконані, що конструкції були встановлені аби завадити мітингу з вимогою схвалити новий закон про вибори та з вимогою про відставку Президента України Петра Порошенка.