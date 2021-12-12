Учасник штурму Капітолію втік до Білорусі: його шукає ФБР
Джерело:The Hill
Житель Каліфорнії Еван Нойман, якого звинувачують в участі у заворушеннях біля Капітолію, втік зі США. Він попросив політичного притулку у Білорусі
Нойман втік до Білорусі, коли пред'явили звинувачення. Про це оголосили в управління юстиції США округу Колумбія.
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У чому звинувачують Ноймана
Це перший відомий випадок, коли ймовірно, що бунтівник з Капітолію втік до іншої країни,
– зазначили в управлінні юстиції.
Відповідно до інформації слідства, Нойман носив протигаз біля барикад Капітолію та говорив офіцерам, що вони будуть "захоплені", а також запевняв, що "готовий померти".
Пізніше в той же день Нойман нібито використав металеву барикаду для нападу на правоохоронців. Протягом дня він начебто напав на 4 силовиків. Згідно з релізом, він залишився в Капітолії після 17:00 і проігнорував наказ офіцерів покинути сходи будівлі.
Заворушення біля Капітолію: що відомо
- Заворушення у Конгресі сталися 6 січня 2021 року. Прихильники Трампа рушили на Капітолій. Правоохоронцям силою довелось звільняти будівлю.
- Під час сутичок загинули 5 людей. У підбурюванні до заколоту звинуватили Дональда Трампа.
- Вперше вирок учаснику штурму Капітолія винесли у липні 2021 року. У в'язниці Пол Ходжкінс повинен був відсидіти 8 місяців.
- Суд виправдав поліцейського, який під час заворушень у Вашингтоні застрелив ветеранку ВПС.
- У мережі писали, що учасники штурму Капітолію у Вашингтоні, могли координувати свої дії через відому соцмережу – тікток.
Чому штурм Капітолія не був мирним протестом, Територія рівності – дивіться відео: