Ми б уже викинули росіян з України, – у НАТО не виключають втручання у війну

З початку повномасштабного вторгнення в Україну НАТО намагається поводитися "обережно", аби не спровокувати ядерний конфлікт із Росією. Втім, в Альянсі не вважають нереальною безпосередню участь у війні проти агресії Москви.

Адмірал Роб Бауер, голова військового комітету НАТО, заявив, що війська Альянсу вже б давно викинули росіян з України. Про це він сказав під час Празького оборонного саміту, що відбувся 8 – 10 листопада, передає 24 Канал.

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Політичне рішення і значний ризик

Бауер висловив впевненість, що сили НАТО відкинули б окупантів, якби Росія не мала б ядерної зброї. Саме тому, уточнив військовий, не можна порівнювати війни в Україні та Афганістані, куди Альянс свого часу увів війська.

Водночас адмірал не вважає, що участь військ НАТО у війні проти Росії на боці України є неможливою. Втім, це становить великий ризик для НАТО як союзу. Такий крок – це "політичне питання", а не військове.

Бауер наголосив, що Україна має "стратегічну важливість" для союзників, і США не зацікавлені у тому, аби дозволити Путіну перемогти.

До слова, ЗМІ повідомляло, що "мирний" план Трампа включатиме відмову України від НАТО на 20 років. Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко припустив, що у цьому разі Україна могла б стати основним союзником США поза НАТО.