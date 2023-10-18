Ювелірна робота: супутникові знімки наслідку ударів ATACMS по окупантах у Бердянську

Напередодні світова спільнота побачила, як українські військові ефективно використовують ракети ATACMS, надані США. Журналісти у своє розпорядження отримали супутникові знімки з Бердянська.

Власне, по аеродрому у Бердянську наші військові і запустили ATACMS. Це дозволило знищити кілька російських гелікоптерів, що підтвердилося у статистиці втрат ворога, опублікованій Генштабом ЗСУ.

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Добре видно сліди від уражень

Журналісти "Схем" отримали у своє розпорядження супутникові знімки Planet Labs за 18 жовтня. На кадрах можна неозброєним оком побачити місця ураження. Супутникові знімки демонструють нам частину злітної смуги летовища. На ній стояли російські гелікоптери. Зараз їх там немає.



Супутникові знімки аеродрому у Бердянську / Фото "Схеми"



Супутникові знімки аеродрому у Бердянську / Фото "Схеми"

Професора аспірантури Токійського університету Ватанабе Хіденорі також виклав у мережу порівняння. На ньому можна побачити, як змінювався аеродром у Бердянську 15 і 17 жовтня. На ньому також можна побачити, що з'явилося п'ять темних плям. Імовірно, на їхніх місцях стояли гелікоптери.

Порівняння супутникових змінків 15 і 17 жовтня: дивіться відео

Що відомо про удар ракетами ATACMS