Внаслідок удару по Бердянську постраждало декілька російських пілотів, – ЗМІ

Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що під час атаки ЗСУ на Бердянськ окрім техніки постраждали й російські військові. Не всі гелікоптери були знищені, однак втрати колосальні.

Повідомляється, що вертольоти росіян у Бердянську, ймовірно, могли вразити американські далекобійні ракети ATACMS. Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив, що ті вже "попрацювали".

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Втрати росіян у Бердянську

Російські ЗМІ з посиланням на джерело серед російських військових повідомляють про значні втрати загарбників на аеродромі в окупованому Бердянську. Зокрема, окрім ворожої техніки постраждав і особовий склад армії окупантів. Відомо про декілька жертв серед російських пілотів.

Також є загиблі із знищеного розрахунку ППО та охорони складів, які "накрили" українці. Гелікоптери не всі знищені. Але багато пошкоджені,

– повідомляє джерело.

Також російський військовий додав, що завдані збитки російським силам є значними.

Удар по аеродромах на окупованих територіях

Вночі 17 жовтня ЗСУ вдарили по аеродромах біля окупованих Луганська і Бердянська. Після потужних вибухів почались пожежі та детонації в районі промислової зони поруч з аеропортом. Вони тривали близько години. ССО повідомили про знищення принаймні 9 гелікоптерів, ППО, спецтехніки, складу боєприпасів та пошкодження злітної смуги.

Після удару по летовищу російські "воєнкори" опублікували фото ймовірних уламків ракети. Маркування вказують на те, що зброя може мати дальність дії близько до 160 кілометрів, що характерно саме для ATACMS.

Згодом Білий Дім підтвердив, що Україна отримала ракети ATACMS дальністю до 165 кілометрів, Там додали, що це означає значне підвищення бойових можливостей України, при цьому без жодних ризиків для резервів США