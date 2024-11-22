Китай відреагував на російський удар по Дніпру

Китай закликав до стриманості після удару Росії по Дніпру, під час якого було використано балістичну ракету, здатну нести ядерний заряд. Пекін закликав усі сторони "охолодити ситуацію" та уникати подальшої ескалації.

Китай закликав вирішити ситуацію дипломатичним шляхом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Яка реакція Китаю на удар російської балістичної ракети по Дніпру

Китай закликав сторони до стриманості після російського удару міжконтинентальною ракетою по Дніпру.

Усі сторони повинні зберігати спокій і стриманість, сприяти діалогу та консультаціям, щоб охолодити ситуацію, а також створити умови для якнайшвидшого досягнення припинення вогню та політичного врегулювання кризи,

– заявив представник МЗС Китаю на пресконференції у п’ятницю.

Китай також повторив свою офіційну позицію, наголошуючи на необхідності політичного вирішення конфлікту, щоб уникнути подальшого загострення.

У НАТО неодноразово звинувачували Китай у тому, що той посилює оборонний комплекс Росії. Пекін зі свого боку заперечує це та запевняє, що суворо контролює те, що постачається у Росію.

Нагадаємо, Путін заявив, що Росія вдарила по об'єктах у Дніпрі новітньою системою "Орешнік". Однак українські військові це заперечують і підкреслюють, що це була саме міжконтинентальна ракета системи РС-26 "Рубеж", випущена з Астраханської області. Вона становить загрозу для всього світу, адже має оголошену далекобійність у 6000 кілометрів.