Зона ураження – 1,5 кілометра: у чому головна небезпека балістики, якою росіяни атакували Суми

Російська армія 13 квітня, у Вербну неділю, завдала удару по центру міста Суми двома балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло 34 людини, серед них – двоє дітей.

За попередніми даними, удари були завдані ракетами з касетним спорядженням. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, як працює ця зброя.

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Яка головна небезпека ракет з касетними боєприпасами

Як розповів Кузан, з однієї балістичної ракети автоматично розкидаються приблизно 50 боєприпасів на висоті близько 10 метрів. Вони вражають ціль шрапнеллю, яка не здатна пробити укріплені споруди, однак легко руйнує легку техніку, автомобілі, вікна, пластикові конструкції та інші об'єкти.

Радіус ураження становить від 1 до 1,5 кілометрів, що є критичним для щільної міської забудови. Наразі відомо вже про понад 119 постраждалих і 34 загиблих внаслідок цієї атаки.

Такий тип озброєння не призначений для ураження військових цілей, адже вони зазвичай розміщені в захищених, укріплених спорудах – наприклад, з мішками з піском або бетонними укриттями.

Натомість касетні боєприпаси ефективні проти великої кількості людей, тварин, автівок, побутових та офісних приміщень – усіх цілей у відкритому або слабо захищеному просторі.

Після першого прильоту, коли на місце почали прибувати рятувальники й цивільні для надання допомоги постраждалим, російські війська завдали другого удару – вже по скупченню людей. Для цього, імовірно, використовували або балістичну ракету типу "Іскандер", або північнокорейську KN-23.

Ця жорстока тактика ідентична до ударів, які нещодавно відбулися і по Кривому Рогу,

– підкреслив Сергій Кузан.

Ракети були запущені з прикордонних регіонів Росії – з Брянської та Бєлгородської областей. Через близькість до кордону підлітний час ракет – мінімальний, всього кілька секунд, що ускладнює вчасне попередження та реагування.

Це безсумнівно – черговий акт терору з боку Росії проти мирного населення України.