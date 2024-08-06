Балістичні ракети KN-23 по Україні могли запускати корейські інженери: зведення від Світана

Росія вчергове атакувала українську столицю балістичними ракетами. Оскільки з виробництвом власних у агресорки є проблеми, вона заручилась підтримкою сумнівних союзників.

Вже не вперше по українських містах могли працювати корейські ракети. Ці та інші події в щоденному зведенні для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Детальніше Росіяни під час обстрілу України 31 липня використали ракету КНДР, – Defense Express

Влучна робота ГУР

В Головному управлінні розвідки підтвердили удар по російському аеродрому "Морозовськ". Відомо, що знищений один літак Су-34, два було ушкоджено, а також ліквідовано склад ворожих боєприпасів.

Ці удари є ефективними і правильними, однак дещо запізнілими в часі. Зараз росіяни практично всю авіацію відігнали від кордону на відстань понад 300 кілометрів. Якби ми отримали дозвіл бити по території Росії раніше, було б знищено, щонайменше, третину російської бойової авіації,

– зауважив полковник ЗСУ в запасі.

Зараз росіяни відігнали авіацію, аби її убезпечити, це і зменшить кількість бойових вильотів, що однозначно є плюсом.

Удар по НПЗ

В російських ЗМІ з'явилася інформація, що в ніч з 2 на 3 серпня був атакований Ільський нафтопереробний завод, що неподалік Новоросійська.

Це один з тих НПЗ, що якнайближче розташований до лінії фронту. Такі заводи є основними постачальниками пального окупаційним військам.

Зараз має стояти завдання із знищення Новоросійського термінала. 60% російських нафтопродуктів і самої нафти йде через цей термінал. Гадаю, це питання буде вирішуватися найближчим часом,

– додав Світан.

Удар балістикою по Києву

Ввечері 5 серпня ворог ударив по столиці балістичними ракетами "Іскандер" або північнокорейськими зразками KN-23.

Відпрацювала протиповітряна оборона, інформації про руйнування та постраждалих немає.

KN-23 – балістична ракета малої дальності виробництва Північної Кореї, довжиною 7,5 метрів, діаметром 0,95 метра, вагою від 3 415 кілограмів. При запуску вона летить по квазібалістичній траєкторії та має максимальну дальність польоту 690 кілометрів. Бойова частина може бути звичайна: унітарна, касетна чи ядерна. За оцінками, її вага не перевищує 500 кг.

"Іскандер" – точна ракета, а корейським ракетам до точності далеко, на щастя, не потрапили ще в жодний об'єкт. Імовірно, саме корейські інженери запускають ці ракети, намагаються їх налаштувати, проводять так звані випробування в бойових умовах,

– припустив військовий аналітик.