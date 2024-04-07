Росіяни випустили по Харкову два УМПБ: жахаючі наслідки атаки
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Останнім часом ворог нещадно гатить по цивільній інфраструктурі Харкова. У прокуратурі та ДСНС показали страшні наслідки російських атак на місто.
Загарбники не полишають харківчан у спокої. По кілька разів на день вони б'ють по місту з різних видів озброєння.
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Атакували боєприпасами з літака
Сьогодні, 7 квітня, зранку близько 11:45 окупанти обстріляли житловий квартал Шевченківського району Харкова. Ворог випустив з літака два УМПБ (уніфіковані міжвидові плануючі боєприпаси).
Унаслідок атаки пошкоджено низка цивільних об'єктів. Це щонайменше 13 багатоповерхівок та приватних будинків, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель, автомобілі, гаражі тощо.
5 місцевих жителів постраждало. У 45-річного чоловіка – осколкові поранення. У чотирьох жінок віком від 37 до 72 років гостра реакція на стрес.
Який вигляд має район Харкова після "прильотів" / Фото прокуратура
У поліції теж поділилися кадрами руйнувань у Харкові / Фото поліція
У ДСНС розповіли, що внаслідок ударів по Харкову сталося декілька пожеж. Горіли гаражі та автомобілі на загальній площі близько 40 квадратних метрів. Гасіння полум'я тривало понад дві години.
У Харкові виникло кілька пожеж / Фото ДСНС
Зеленський обіцяв помсту за Харків
Глава держави провів важливі перемовини з очільником СБУ Малюком, керівником ГУР Будановим та міністром внутрішніх справ Клименком щодо обстрілів Харкова. Зеленський анонсував відповідь для ворога – "дуже конкретну і справедливу".
Також президент обговорив із Сирським ситуацію на фронті та планування подальших дій.
З міністром оборони Умєровим Зеленський поспілкувався на тему снарядів та забезпечення фронту.
Нагадаємо, що вчора, 6 квітня, вдень противник скинув на житловий квартал Харкова бомбу. Один чоловік загинув. Ще четверо людей постраждали, серед них – підліток.
Вночі Харків опинився під атакою БпЛА. Внаслідок удару пошкоджені 10 приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці.