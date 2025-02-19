Під завалами будинку в Херсоні знайшли тіло чоловіка: рятувальна операція триває

Увечері 19 лютого російська керована авіабомба влучила в багатоповерхівку в середмісті Херсона. Серйозних руйнувань зазнав один під'їзд. У момент удару у своїх квартирах перебували люди, тож усі відповідні служби продовжують пошук постраждалих.

На жаль, під завалами будинку, в який влучила російська бомба, вже знайшли тіло одного загиблого. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.

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У Херсоні триває розбір завалів

Наслідки нічної атаки продовжили ліквідувати й зранку та вдень 20 лютого. Рятувальники шукають під завалами будинку людей.

Працівники ДСНС дістали тіло чоловіка з-під завалів знищеного під'їзда. Його особа встановлюється. Відтак, вже відомо про одну жертву та шістьох постраждалих херсонців через страшну російську атаку.

Також у зруйнованому будинку ще знаходиться одна жінка – мати двійнят, які дістали поранень.

Які наслідки атаки КАБом по Херсону

Пізно ввечері російські військові масовано обстріляли Херсонську область. Через це постраждала інфраструктура в Херсоні та населених пунктах регіону.

У середмісті обласного центру окупанти вдарили по 10-поверховій житловій будівлі. Унаслідок атаки 15 квартир з 1 по 10 поверх повністю зруйновані, а у 80 квартирах вибило шибки. Серед постраждалих є мешканці будинку та чоловік, який перебував у приміщенні охоронця автостоянки. Усім їм надано необхідну медичну допомогу.



Російські війська вдарили КАБом по багатоповерхівці в Херсоні / Фото Херсонської обласної прокуратури

Херсонська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом цього воєнного злочину. Внаслідок російської атаки пошкоджень та руйнувань зазнали приватні та багатоквартирні будинки, автостанція, медичний центр тощо.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині загиблого чоловіка!