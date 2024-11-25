Чи може "Орешник" надати Путіну перевагу у війні

Під час атаки на Дніпро росіяни застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Заяви Росії про застосування "Орешника" були пропагандистською акцією, яка націлена у бік Заходу.

Застосування ракети "Орешник" не матиме особливого впливу на хід війни. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман.

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Особливого впливу не буде

Давид Гендельман зазначив, що заява Владіміра Путіна про використання "Орешника", а також повідомлення Кремля про оновлення ядерної доктрини спрямовані на Захід. Ворог хоче, щоб західні лідери злякались, надавали менше військової допомоги ЗСУ, підштовхнули Україну до переговорів та поступок.

У військовому сенсі застосування "Орешника" не мало особливого сенсу. Тому що зазвичай такі ракети не виготовляються без ядерного виконання. Вони не здатні змінити хід війни Росії проти України. Крім того, для цього немає необхідної кількості.

На війну це особливо не вплине. Тому що, як і всі "Іскандери", "Кинджали" та все інше, буде ще один вид ракет, який складно або навіть неможливо перехоплювати. Не існує таких кількостей, щоб перевернути російсько-українську війну. Це вплив на Захід,

– вважає військовий експерт.

Нагадаємо, 21 листопада Росія вперше застосувала проти України нову балістичну ракету. Вона атакувала Дніпро. Більшість експертів зауважували, що це балістична ракета РС-26 "Рубеж". Путін у своєму зверненні до росіян заявив, що удару завдали новітньою системою "Орешник". 22 листопада у ГУР МО заявили, що це була балістична ракета з комплексу "Кедр".