Жертва ATACMS: у Росії поховали топ-офіцера, який загинув внаслідок удару по Бердянську – ЗМІ

Україна почала використовувати проти ворога далекобійні ракети ATACMS. Натомість у Росії вже почали ховати тих окупантів, які не пережили ударів цього виду озброєння.

Російські пропагандисти вже почали розміщувати перші некрологи на офіцерів, яких ліквідували внаслідок ударів ATACMS по ворожих аеродромах на окупованих територіях. Зокрема, у Тверській області поховали майора Сергія Короленка, пише 24 Канал.

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Майор займав важливу посаду

За інформацією ворожих ЗМІ, Короленко помер 17 жовтня. Ймовірно, внаслідок удару по аеродрому в Бердянську.

Він обіймав посаду старшого інженера авіаційної служби 696 дослідно-інструкторського вертолітного полку 344 Державного центру бойового застосування і перенавчання льотного складу міноборони Росію.

На похорон окупанта прийшла навіть місцева влада.

Удар по аеродромах Бердянська та Луганська