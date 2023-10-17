Наразі там уражені цілі, – Євлаш про удар по аеродрому в Луганську

Збройні Сили продовжують завдавати ударів по ворогові, зокрема, по важливих для окупантів об'єктах. Власне, було атаковано аеродром в районі тимчасово окупованого Луганська.

Про ураження авіабази у цій зоні уже повідомляли різні джерела. Згодом в ефірі національного телемарафону 17 жовтня начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш це підтвердив, – інформує 24 Канал.

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Атака на аеродром в районі Луганська

Зі слів речника зрозуміло, в окупантів чималі проблеми в цьому районі. Проте масштаби ураження поки невідомі.

Звичайно, ми у разі виявленні таких важливих цілей, завдаємо вогневе ураження, знищуючи сили противника. Наразі там (в районі аеродрому – 24 Канал) уражені цілі,

– констатував Євлаш.

Важливо, що у ніч на 17 жовтня українські захисники також завдали удару по аеродрому в районі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області. Згодом в ССО констатували, що було знищено 9 гелікоптерів ворога, а десятки окупантів відправились до Кобзона.

Зверніть увагу! А речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнював, що наслідком ураження цих двох об'єктів є, зокрема, знищення ворожих вертольотів Ка-52 та Мі-24. Їх окупанти постійно використовували проти ЗСУ.

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