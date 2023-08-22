Росія не може захистити свій тил: у розвідці Британії проаналізували удар по аеродрому у Сольцях

Поки Кремль докладає зусиль для знищення території чужої держави, він не спроможний убезпечити власну. У британській розвідці вважають, що Росія все більше демонструє свою беззахисність перед атаками безпілотників у глибині країни.

19 серпня аеродром у Сольцях, що в Новгородській області, атакував безпілотник. За даними британської розвідки, у результаті цієї атаки був знищений бомбардувальник Ту-22м3, що змушує сумніватися у здатності Росії захистити свої стратегічні об'єкти.

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Удари з-під носа

Коментуючи чергову "бавовну" у себе вдома, міноборони Росії заявило, що її спричинив безпілотний літальний апарат (БпЛА) вертолітного типу. У міноборони Британії тим часом зауважують, що, коли заява окупантів – правдива, це означає, що приліт по "тушці" був здійснений з території Росії, а не з-за її меж.

Відстань між аеродромом у Сольцях і найближчою точкою на українському кордоні складає 650 кілометрів. Якщо ТУ-22м3 знищив справді БпЛА вертолітного типу, тоді він навряд чи міг би дістати до російського аеродрому з території України.

Це дає підстави вважати, що військові об’єкти в Росії атакуються дронами з її власної території.

На одного "вбивцю" менше

Постраждалий від безпілотника бомбардувальник – носій важких протикорабельних ракет AS-4 KITCHEN, якими окупанти неодноразово били по Україні. На початку війни з "тушок" інтенсивно атакували Маріуполь некерованими бомбами.

У міноборони Британії називають атаку на військове летовище у Сольцях – третьою успішною "операцією" на аеродромах дальної авіації Росії. І це, на думку розвідників, викликає сумніви у здатності Кремля захистити важливі об’єкти в глибині країни.

"Прильоти" по військових аеродромах у Росії