Удар по нафтопереробному заводу в Краснодарі: військовий експерт пояснив значення таких атак

У ніч на 29 жовтня два безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу у російському Краснодарському краї. Унаслідок атаки було уражено дороге обладнання окупантів.

Такі атаки свідчать, що жодні об'єкти у тилу ворога не захищені від уражень. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Юрій Федоров.

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Психологічне значення

Як зазначив Юрій Федоров, якщо атака на Афіпський нафтопереробний завод – спецоперація СБУ, то відомство попрацювало дуже гарно. Такі удари по ворожих об’єктах мають, зокрема, психологічне значення.

Звичайно, якщо такі атаки трапляються раз на місяць чи півтора, думаю, що їхнє значення навіть психологічне. Стає зрозуміло, що жодні об'єкти, принаймні у найближчому тилу росіян, не захищені від уражень, у цьому випадку – від ударів дронами,

– вважає він.

Федоров про удар по нафтопереробному заводу в Краснодарі: дивіться відео

Удар по Афіпському нафтопереробному заводу