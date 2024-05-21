Ракетний удар по базі окупантів на Луганщині: у росЗМІ розкрили втрати ворога

20 травня до окупованої Луганщини завітала "бавовна". У мережі пишуть, що удар прийшовся по скупченню російських загарбників.

Окупанти визнали атаку на Довжанськ. Так, ставленик Росії на окупованій Луганщині Пасічник заявив, що по місту "прилетіли" ракети ATACMS з касетними боєприпасами, а також було завдано ударів безпілотниками.

Дивіться також Сили спецоперацій ЗСУ збили пів дивізіону "Бук": скільки одиниць

Результат роботи "бавовни" на Луганщині

Пасічник розповідає про всього 8 поранених. Втім, у росЗМІ викривають його брехню і підтверджують, що ціллю атаки, справді, стала база російських військовослужбовців. Попередньо, троє окупантів загинули, а ще 4 дістали поранення.

Нагадаємо, що 20 травня надвечір у містах Довжанськ й Ровеньки Луганської області прогриміли потужні вибухи. У мережі написали про приліт по базі окупаційних військ. Опубліковані кадри вказували на те, що на військових об'єктах ворога спалахнула масштабна пожежа. Пропагандисти також визнали ракетний удар по росіянах на окупованій Луганщині.

У коментарі 24 Каналу в ОСУВ "Хортиця" підтвердили удар по окупованому Довжанську. Там зазначили, що трапилася "бавовна". Проте не стали уточнювати деталі та кількість загиблих.

Приліт по окупантах на Луганщині / Фото соцмережі

Вранці того ж дня вибухи лунали у Луганську. Припускали, що була уражена будівля академії внутрішніх справ, де базувалися ворожі солдати. Зазначається, що академія МВС використовувалася як командний пункт угрупування військ "Південь", а в момент удару в будівлі проводилася нарада за участю командувача військ Південного військового округу генерал-полковника Геннадія Анашкіна, якого нібито було поранено. За даними цього телеграм-каналу, які неможливо верифікувати, всього в результаті атаки загинули 13 російських військовослужбовців, ще 26 отримали поранення.

Яка ситуація на окупованій Луганщині: що відомо