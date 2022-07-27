Жителі окупованої Херсонщини з радістю прийняли знищення Антонівського моста, – Хлань

Ввечері 26 липня розпочалися дуже потужні вибухи в районі Антонівського моста. Такі "салюти" радо сприйняли жителі Херсонщини.

Як би не старалися колаборанти та окупанти розповсюджувати фейки про "неушкодженість" об'єкту, приємні новини розлетілися максимально швидко. Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ТРО, радник Херсонської ОВА Сергій Хлань.

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За офіційною інформацією, ЗСУ завдали філігранного й точного удару по Антонівському мосту. Інфраструктурний об'єкт, який був ключовою вразливістю росіян, виведений з ладу.

Жалюгідні спроби приховати наслідки удару

Спершу відомий колаборант Стрємоусов розповідав, що системи російські ППО перехопили усі ракети. Але згодом пропагандисти визнали, що саме Антонівський міст пошкоджений та перекритий. Крім того, у російських ЗМІ підтвердили потрапляння по залізничному мосту. Проте офіційного підтвердження від ЗСУ наразі немає.

Логістика повністю зруйнована

За словами Хланя, окупантів остаточно відрізали від постачання зброї й техніки. Варто зауважити, що після першого влучного потрапляння 10 тонні вантажі все ще проходили по Антонівському мосту, тож росіяни продовжували підтягувати ресурси.

Після сьогоднішнього удару вже остаточно неможливе проходження військової техніки, важковантажної техніки з боєприпасами,

– сказав він.

Радник Херсонської ОВА додав, що росіяни зробили черговий "жест доброї волі", збивши свій гелікоптер Ка-52. Крім того, ЗСУ звільнили два населені пункти – Андріївка та Лозове. Знищили й 4 пункти спостереження та управління окупантів по лінії фронту.

Удар по Антонівському мосту: коротко

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