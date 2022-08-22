Саме їхала колона росіян, уламки розліталися довкола, – Хлань про удар по Антонівському мосту

Українські бійці продовжують завдавати шалених втрат російським окупантам. Так, ранок 22 серпня розпочався зі знищення загарбників у кількох населених пунктах Херсонщини й потужного удару по Антонівському мосту.

Про це 24 каналу розповів військовий ТрО та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, під час удару мостом пересувалася колона автомобілів російської армії з боєприпасами.

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Антонівський міст повністю зруйнований

Вантажівки перевозили десятки боєприпасів, які здетонували після влучання по мосту. Детонація була дуже потужною.

Бетон розлітався довкола й навіть долітав до селища Антонівка,

– розповів військовий ТрО.

Він зауважив, що Антонівський міст фактично розвалився й проїзд ним є неможливим. Наразі можливості відремонтувати міст, у росіян теж немає.

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Чи можуть загарбники пересуватися через Дніпро

Однак в окупантів лишається можливість пересуватися між лівим та правим берегом Херсонщини. Для цього вони можуть використовувати Каховську ГЕС. Так, загарбники періодично ремонтують її, а також приготували нові дорожні плити, щоб можна було їх замінити.

Тому наразі пересування через греблю Каховської ГЕС можливе, але не у таких обсягах, як це потрібно,

– пояснив Хлань.

Також він додав, що понтонні переправи не зможуть забезпечити кількість військової техніки та боєприпасів, яка необхідна росіянам на правому березі.

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