Момент обвалу ураженої 12-поверхівки у Харкові потрапив на відео

30 серпня вдень росіяни вдарили керованою авіаційною бомбою по багатоповерховому будинку. Внаслідок атаки стався частковий обвал будівлі.

Попередньо, з-під завалів дістали тіла чотирьох людей. Серед загиблих – 14-річна дівчинка. Відомо про три десятки поранених.

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У Харкові влучання у 12-поверхівку

Після прильоту КАБ 12-поверховий будинок в Індустріальному районі міста частково обвалився. Момент падіння балконів потрапив на відео.

Обвал житлового будинку у Харкові: дивіться відео

Нагадаємо, що після 15:00 ворог здійснив масований обстріл Харкова. У місті чули щонайменше чотири вибухи. Противник використовував для атаки авіаційні бомби. За словами місцевої влади, один із ударів стався у центрі, другий в Індустріальному районі – у багатоповерхіку, а третій припав на Немишлянський район, де на дитмайданчику загинула дівчинка.

Президент Зеленський відреагував на трагедію. Глава держави вважає, що її вдалося б уникнути, якби партнери зняли обмеження на удари вглиб російської території.