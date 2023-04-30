Громада у скорботі: в Умані розпочали прощання зі загиблими внаслідок ракетного удару

Російські окупанти вдарили по багатоповерхівці в Умані, внаслідок чого загинуло 23 людини. Серед них є діти. Громада уже почала прощатися з жертвами атаки.

У п'ятницю, 28 квітня, російські терористи завдали удару по житловому будинку в Умані, що в Черкаській області. Станом на 30 квітня пошукову-рятувальну операцію завершено, однак є зниклі безвісти. Водночас пані мер Ірина Плетньова констатувала, що громада в скорботі.

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"Не забудемо та не пробачимо"

Відомо, що через цей удар загинуло 23 людини та десятки людей поранено. Окрім того, 30 квітня відбудеться прощання з 5 жертвами цього теракту. Плетньова закликала долучитися до цього містян.

Прошу долучитись усіх небайдужих уманчан до прощання. Не пробачимо! Не забудемо! Вічна пам'ять,

– йдеться у повідомленні.

Ремез Наталія Леонідівна , 1961 року народження.

Початок прощання: 30 квітня, 12:30, Умань, вулиця Європейська, 27А.

Місце поховання: кладовище Софіївська Слобідка.

, 1961 року народження. Початок прощання: 30 квітня, 12:30, Умань, вулиця Європейська, 27А. Місце поховання: кладовище Софіївська Слобідка. Тройчук Ульяна Романівна , 2014 року народження.

Початок прощання: 30 квітня, 13:00, село Аполянка.

, 2014 року народження. Початок прощання: 30 квітня, 13:00, село Аполянка. Корінна Світлана Григорівна , 1963 року народження.

Початок прощання: 30 квітня, 13:00, село Степківка.

, 1963 року народження. Початок прощання: 30 квітня, 13:00, село Степківка. Шульга Софія Дмитрівна , 2011 року народження.

, 2011 року народження. Писарєв Кирило Анатолійович, 2005 року народження.

Початок прощання: 30 квітня, 15:00, місто Умань, Храм Пресвятої Богородиці "Скоропослушниця", мікрорайон ДОСи.

Деталі теракту в Умані

Внаслідок цього удару загинуло 5 дітей та 1 підліток. В Умані та загалом в Черкаській області було скасовано всі розважальні заходи та оголошено триденну жалобу.

Водночас слідчі Черкаської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу. У ній йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

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Також зазначимо, що будинок, у який прилетіла ворожа ракета Х-101, розташований на вулиці Комарова. Президент Володимир Зеленський пообіцяв притягнути усіх винних до відповідальності.