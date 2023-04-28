Удар по багатоповерхівці в Умані: кількість жертв і постраждалих зросла

Вночі п'ятниці, 28 квітня, російські військові вдарили по багатоповерхівці в Умані. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей.

Про жертв та постраждалих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Умані повідомив очільник Черкаської ОВА, пише 24 Канал.

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Четверо загиблих та 17 потерпілих

Ігор Табурець зазначив, що станом на 07:17 на місці російського удару триває рятувальна операція. На жаль, від дій окупантів знову загинули мирні українці.

За інформацією на цю хвилину, російські ракети забрали життя 3 людей,

– зазначив очільник ОВА.

Також він розповів, що ще вісім людей отримали травми. Зауважимо, раніше Табурець повідомляв про п'ять постраждалих.

У поліції підтвердили, що станом на 7:00 троє людей загинуло, ще вісім отримали поранення. Правоохоронці розповіли, що слідчо-оперативні групи та криміналісти уже фіксують черговий воєнний злочин Росії проти цивільних людей і документують наслідки ракетного удару.

08:40 У МВС повідомили, що станом на 08:30 в Умані кількість жертв зросла до чотирьох.

Трьох дістали з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні,

– зазначив міністр Ігор Клименко.

Також він додав, що вже є 17 потерплілих. Вони отримують медичну допомогу. Також вдалося врятувати трьох дітей.

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Раніше в ОВА розповіли, що в Умані зафіксували два влучання крилатих російських ракет. Зокрема, у багатоповерхівку та складські будівлі.