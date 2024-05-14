Потужний удар по базі ППО на Ай-Петрі: які можливості втрачають росіяни

Протиповітряна оборона Криму стає дедалі слабшою. Так, зранку 13 травня Сили оборони завдали удару по "таємній" російській базі ППО, яка розташована на горі Ай-Петрі в анексованому Криму.

В етері 24 Каналу авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський розповів, яку роль для російських військ відіграє база на Ай-Петрі. Зазначимо, що внаслідок атаки загинув командир бази ППО Олександр Кулаков. Також є дані про ще одного загиблого та поранених.

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Можливості бази ППО на Ай-Петрі

Після окупації Кримського півострова, росіяни у 2014 році сформували третій радіотехнічний полк збройних сил Росії на базі 40 радіотехнічної бригади Повітряних сил України. Зараз системи, які стоять на горі Ай-Петрі, стали очима й вухами протиповітряної оборони Росії.

Комплекс систем радіолокаційного виявлення Росії насправді дуже великий, особливо якщо говоримо, наприклад, про дальні системи,

– зазначив Храпчинський.

Загалом на вершині Ай-Петрі ще за СРСР був Радіотехнічний центр далекої розвідки та наведення військ ППО. Ймовірно, протягом цього часу росіяни модернізували засоби, тому що до анексії півострова там були старі радянські системи.

Системи на горі Ай-Петрі дозволяли бачити й чути велику кількість радіосигналів. Зокрема, давали можливість росіянам бачити певну частину території України й прослуховувати системи, які випромінюють радіосигнали.

Насправді це потужний удар. Деякі системи з тих, що розташовані на Ай-Петрі, могли наводити ракети С-200,

– мовив авіаексперт.

Він зауважив, що після збиття двох літаків А-50, росіяни почали активно використовувати старі системи виявлення.

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