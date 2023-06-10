Штаб росіян, який нібито відвідував Путін, може бути весь знищений: огляд фронту від Світана

У районі Арабатської Стрілки на Херсонщині ввечері 9 червня прогриміли сильні вибухи. Такий потужний удар міг знищити практично весь штаб окупаційних військ, який навесні нібито відвідав особисто Путін.

Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що, як свого часу обіцяв Буданов, українські війська, можна сказати, вже у Криму, адже Арабатська Стрілка – важлива ділянка суходолу для окупантів.

Зверніть увагу Росія знову обстріляла евакуаційні групи у Херсоні: постраждали поліцейські та 16-річна дівчина

Що могло вдарити по "штабу Путіна"

Світан зазначив, що, судячи із того, яким був вибух у штабі окупантів "Дніпро", – найімовірніше, це були ракети Storm Shadow. По відео видно точність влучання цієї ракети, тобто похибка не більш ніж плюс/мінус пара метрів. Внаслідок цього знищується кілька поверхів, адже там пів тонни боєзапасу.

Його робота. Практично весь штаб знищений. Навіть якщо хтось там і вижив, то здоров'я у них уже не те буде,

– вважає полковник запасу ЗСУ.

На його думку, перед роботою ракет Storm Shadow відбулася розвідка та дорозвідка. Адже зараз активізувалася наша розвідка. Тож, як обіцяв свого часу Буданов, можна сказати, українські війська вже у Криму.

Військове зведення від Романа Світана: дивіться відео

Важливість ракет ATACMS для звільнення Криму

Військовий експерт зауважив, що, якщо Україна отримає ракети ATACMS, то, коли будемо деокуповувати території Запорізької й Херсонської областей та півночі Криму, то просування полями не так сильно вдарить по інфраструктурі. Мовиться про приазовські степи та центр або північ півострова.

ATACMS, як і Storm Shadow, дозволять філігранно звільнити Крим, особливо гірський, і Донбас. Я б сказав, скальпельно,

– заявив Світан.

Тобто, пояснив він, будуть точкові удари. У Криму, наприклад, є 150 стаціонарних військових об'єктів. Припустимо, на кожен із них піде по три ATACMS. Тобто 450 – 500 ракет загалом – і Крим можна буде легко звільнити, не виконуючи таких дій, як у районі Бахмута чи Мар'їнки. Те ж саме стосується Донбасу.

Яка зараз ситуація на фронті: головне