Жодного прильоту не було, – ексрозвідник пояснив, чому удар по базі вагнерівців постановка

Вся епопея з заколотом Євгенія Пригожина розпочалась після того, як регулярна армія Росії буцімто влучила по тилових позиціях "Вагнера". Однак відео, яке опублікували бойовики, є досить непереконливим.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, навіть сама реакція бійців, що знімають "відеодоказ" є награною.

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"Погано знята вистава"

З'явилась інформація про те, що Євгеній Пригожин оголосив "марш справедливості" ще до того, як по базі вагнерівців начебто влучили російські військові.

Ніякого прильоту не було. Це все інсценовано дуже погано з точки зору режисури. Ми бачимо якусь камеру, що ходить по лісу, де немає жодних руйнувань. Ну що там було, два вогнища горіли хіба незрозуміло від чого,

– зазначив Сергій Жирнов.

На відеозаписі вагнерівців було також видно декілька вирв та напівповалені дерева. Однак такого ефекту можна досягнути просто кинувши в хащу лісу дві гранати. Все це схоже на поганеньку виставу вагнерівців під керівництвом Пригожина.

"Якби вони хоч показали закривавлені мертві тіла, то, можливо, ми б у це повірили. А там практично нічого немає. Це постанова, яка Пригожину була потрібна, щоб почати операцію", – зауважив ексрозвідник.

Подібна історія була і з замінуванням доріг, коли вагнерівці мали відходити з Бахмута. Як з'ясувалось згодом, багато деталей вказували на те, що зйомка була постановою.

Сергій Жирнов про інсценізацію ударів по позиціях вагнерівців: дивитись відео

Заколот Пригожина провалився: що відомо